Офіційно представлено нову лінійку A6 e-tron

На відміну від попередньої генерації моделі, A6 нового покоління буде доступний виключно у версії e-tron, адже заснований на платформі PPE. Водночас модель з ДВЗ отримає індекс A7, адже Audi змінила маркування свого модельного ряду.

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Новий A6 e-tron можна впізнати за новими розділеними секціями освітлення зі змінною графікою, чорною решіткою радіатора, традиційними дверними ручками та іншими елементами на кузові, які надають йому мускулисту форму. Найпомітнішою особливістю є чорна вставка біля порогів, яка підкреслює, що “серцем” автомобіля є акумулятор.

Audi A6 Avant e-tron, Audi A6 Sportback e-tron

Автовиробника каже, що A6 e-tron є найаеродинамічнішим автомобілем Audi, який коли-небудь створювався. Варіант Sportback може похвалитися коефіцієнтом лобового опору 0,21, тоді як A6 Avant e-tron претендує на звання найбільш аеродинамічного універсала у своєму класі з коефіцієнтом лобового опору 0,24.

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Інтер’єр моделі майже ідентичний салону кросовера Q6 e-tron. Авто має три дисплеї: цифрову панель приладів, екран мультимедіа та окремий екран пасажира з діагоналлю 11,9, 14,5 й 10,9 дюймів відповідно. Окрім цього, є ще два додаткових екрани, які виконують роль бічних дзеркал й відображають інформацію з камер заднього виду.

Електромобіль використовує батарею ємністю 100 кВт-год, яка здатна забезпечити запас ходу до 756 кілометрів у версії A6 Sportback e-tron й до 720 кілометрів у виконанні A6 Avant e-tron. Базова версія авто оснащена одним електромотором на задній осі потужністю 367 кінських сил.

A6 e-tron quattro оснащено двома електродвигунами, що забезпечують комбіновану потужність в 428 кінських сил. Потужніший S6 e-tron також має два електромотори, які виробляють до 551 к.с. з активованим ланч-контролем, що дозволяє досягнути 100 км/год лише за 3,9 секунди. Audi каже, що згодом до лінійки приєднається ще потужніша модель під назвою RS6 e-tron та версія початкового рівня з акумулятором меншої ємності.

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A6 e-tron та S6 e-tron в кузовах Sportback і Avant будуть доступні для замовлення з вересня 2024 року. Ціни на модель починаються з 75 600 євро за A6 Sportback e-tron performance й 77 250 євро за A6 Avant e-tron performance. Водночас вартість S6 Sportback e-tron починатиметься від 99 500 євро, а ціна S6 Avant e-tron становитиме 101 150 євро.