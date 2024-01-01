Audi представила оновлену лінійку RS3

Audi каже, що оновлений RS є найпродуктивнішим автомобілем у своєму класі, адже встановив рекорд Нюрбургринга за 7:33,123 хв. Досягнути цього вдалось завдяки вдосконаленому розподіленню крутного моменту, новим адаптивним амортизаторам та оновленій системі контролю швидкості, що дозволили швидше проходити повороти.

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Новинка отримала фірмову мову дизайну бренду з великою решіткою радіатора, інакшими повітрозабірниками та вузькими фарами з переробленими денними ходовими вогнями. Вони включають 24 світлові елементи, які стандартно розташовані у вигляді картатого прапора. Для тих, кому не подобається такий дизайн, можна налаштувати три інші світлові варіанти ДХВ на дисплеї інформаційно-розважальної системи автомобіля.

Ззаду автомобіль отримав нову графіку ліхтарів, новий дифузор з червоним відбивачем і дві овальні вихлопні труби з чорними рамками. Audi також розширила колірну палітру автомобіля, додавши нові варіанти Ascari Blue, Progressive Red і Daytona Grey з матовим покриттям.

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19-дюймові колеса доступні у базовій комплектації. Покупці можуть додатково обрати другий дизайн коліс, який може бути матовим темно-сірим або глянцевим металевим чорним. Інтер’єр автомобіля отримав декілька візуальних змін, зокрема, опційні ківшеподібні вуглецеві сидіння з контрастною строчкою на сидіннях та підлокітнику і кермі.

Автомобіль пропонуватиметься у варіантах Sportback й Sedan. Збиратимуть модель на заводі Audi в Інгольштадті. Автовиробник каже, що автівки будуть доступні у дилерів з жовтня, а прийом попередніх замовлень відкриють з кінця серпня. Ціни на RS 3 Sportback в Німеччині починаються від 66 000 євро, а на Sedan від 68 000 євро.