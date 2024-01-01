Офіційно представлено нову лінійку Audi Q6 e-tron Sportback

Новинки від Audi надійдуть у продаж з наступного року. Моделі є “більш спортивним варіантом” звичайних Q6/ SQ6 e-tron й відрізняються похилою лінією даху. Автовиробник каже, що це дозволяє мати кросоверам нижчий коефіцієнт опору повітря – 0,26.

Читайте також: Як виглядає Audi RS7 з тюнінгом від ABT: фото

Ця перевага додає автівці в енергоефективності, що позитивно позначається на запасі ходу, який, як заявляє Audi, становить 656 кілометрів. Інтер’єр моделей ідентичний кросоверам у звичайному виконанні й має 11,9-дюймову цифрову панель приладів та 14,5-дюймову інформаційно-розважальну систему під керуванням ОС Android Automotive.

Також клієнтам доступний додатковий екран пасажира з діагоналлю в 10,9 дюйма. До слова, оббивку даху, стійок та сонцезахисних козирків виконано з тканини Draft, який є “матеріалом, виготовленого на 100% із переробленого поліестеру”. Покупці також можуть замовити інші тканини, виготовлені з перероблених матеріалів.

Також цікаво: Автошпигуни помітили седан, який замінить Audi A6

Об’єм багажника купе-кросоверів становить 511 літрів, проте його можна збільшити до 1373 літрів, якщо скласти спинки задніх сидінь. Новинки використовують платформу PPE (Premium Platform Electric). Версія початкового рівня пропонується з батареєю ємністю 83 кВт-год та електродвигуном на задній осі, потужністю 292 кінські сили.

Також доступний варіант виконання performance з батареєю на 100 кВт-год та потужнішим електромотором, який видає 326 к.с. Найпотужніший варіант - Q6 Sportback e-tron quattro, має електромотори на обох осях, загальною потужністю 387 “коней”. Однак, Audi також пропонує спортивний варіант SQ6 e-tron, який має системну потужність до 510 “конячок” й досягає першої сотні всього за 4,3 секунди.

Читайте також: Яким буде Audi Q3 нового покоління: фото

Усі варіанти Q6 Sportback мають максимальну фіксовану швидкість 210 км/год, проте максимальна швидкість SQ6 Sportback e-tron становить 230 км/год. Вартість моделі початкового рівня починається від 65 900 євро. Водночас Audi Q6 Sportback e-tron – від 71 200 євро, Q6 Sportback e-tron quattro – від 77 100 євро, а SQ6 Sportback e-tron стартує від 96 200 євро.