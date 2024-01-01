Яким буде Audi Q3 нового покоління: фото

Очікується, що модель третього покоління дебютує вже найближчими місяцями й отримає абсолютно новий стиль дизайну. Художники Carscoops поділились власним уявленням зовнішності новинки, створеним на базі зображень тестового прототипу моделі.

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Ймовірно, новий Q3 буде нагадувати старшу модель Q6 e-tron, хоча профіль кузова нагадуватиме Cupra Terramar. Кросовер матиме розділену матричну оптику та більш обтічну решітку Singleframe. Також відомо, що окрім звичайно версії моделі, також буде доступне виконання Q3 Sportback з похилою задньою частиною.

Тестовий прототип Audi Q3

Очікується, що в салоні новий Q3 буде відрізнятися від моделей Volkswagen та Cupra більш виразним інтер’єром і оновленими технологіями, зокрема, включаючи 11,9-дюймову цифрову панель приладів, 14,5-дюймовий центральний сенсорний екран і додатковий 10,9-дюймовий дисплей для пасажирів, схожі на ті, що має повністю електричний Audi Q4 e-tron.

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Точної інформації про лінійку силових агрегатів наразі немає. Подейкують, що, ймовірно, модель від Audi використовуватиме двигуни VW Tiguan й пропонуватиме м’які гібриди, гібриди, що підключаються до мережі (PHEV), бензинові та дизельні варіанти.