Каким будет Audi Q3 нового поколения: фото

Ожидается, что модель третьего поколения дебютирует уже в ближайшие месяцы и получит совершенно новый стиль дизайна. Художники Carscoops поделились собственным представлением внешности новинки, созданным на базе изображений тестового прототипа модели.

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Вероятно, новый Q3 будет напоминать старшую модель Q6 e-tron, хотя профиль кузова будет напоминать Cupra Terramar. Кроссовер будет иметь разделенную матричную оптику и более обтекаемую решетку Singleframe. Также известно, что кроме обычной версии модели, также будет доступно исполнение Q3 Sportback с наклонной задней частью.

Тестовый прототип Audi Q3

Ожидается, что в салоне новый Q3 будет отличаться от моделей Volkswagen и Cupra более выразительным интерьером и обновленными технологиями, в частности, включая 11,9-дюймовую цифровую панель приборов, 14,5-дюймовый центральный сенсорный экран и дополнительный 10,9-дюймовый дисплей для пассажиров, похожи на те, что имеет полностью электрический Audi Q4 e-tron.

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Точной информации о линейке силовых агрегатов пока нет. Поговаривают, что, вероятно, модель от Audi будет использовать двигатели VW Tiguan и предлагать мягкие гибриды, гибриды, подключаемые к сети (PHEV), бензиновые и дизельные варианты.