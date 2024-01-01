Объявлена цена электрического Audi Q6 e-tron

Как передает Carscoops, новинка поступит в продажу до конца года. Кроссовер доступен в трех вариантах исполнения. Базовый Audi Q6 e-tron оснащен аккумулятором емкостью 100 кВт-ч. Энергия поступает к единственному электромотору на задней оси, выдающему 326 лошадиных сил.

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Из-за этого кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. При этом запас хода составляет 517 км по циклу EPA. Версия Q6 e-tron quattro получила ценник от 65 800 долларов. Дополнительный электромотор на передней оси в сочетании с задним мотором образует мощность в 462 "лошадки", что сокращает время разгона до 4,9 секунды и запас хода до 494 км.

Самая мощная версия SQ6 e-tron выдает 516 лошадиных сил и достигает первой сотни всего за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 230 км/ч, а запас хода – всего до 443 километров. Модель будет доступна по цене от 72 900 долларов.

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Audi говорит, что стандартная батарея, которую используют все версии, способна принимать заряд до 270 кВт. Этого достаточно, чтобы зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 21 минуту. В салоне модель базового уровня оснащения под названием Premium имеет 11,9-дюймовую цифровую панель приборов и 14,5-дюймовую информационно-развлекательную систему под управлением Android Automotive.

В список оснащения также входит отделка из натурального деревянного ряда из серой березы и ассортимент систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о столкновении, систему экстренного торможения и систему распознавания дорожных знаков.

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Средний уровень комплектации Q6 e-tron Premium Plus добавляет светодиодные фары, проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистему премиум-класса Bang & Olufsen, панорамный люк и подогрев задних сидений, тогда как флагманская версия Prestige отличается адаптивной пневматической подвеской и 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира.