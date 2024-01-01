Оголошено ціну електричного Audi Q6 e-tron

Як передає Carscoops, новинка надійде у продаж до кінця року. Кросовер доступний у трьох варіантах виконання. Базовий Audi Q6 e-tron оснащений акумулятором ємністю 100 кВт-год. Енергія надходить до єдиного електромотора на задній осі, що видає 326 кінських сил.

Читайте також: Audi показала найпотужніший серійний автомобіль бренду, він електричний

Через це кросовер розганяється з 0 до 100 км/год за 6,3 секунди, а максимальна швидкість становить 209 км/год. Водночас запас ходу становить 517 км за циклом EPA. Версія Q6 e-tron quattro отримала цінник від 65 800 доларів. Додатковий електромотор на передній осі у поєднанні з заднім мотором утворює потужність в 462 «конячки», що скорочує час розгону до 4,9 секунди й запас ходу до 494 км.

Найпотужніша версія SQ6 e-tron видає 516 кінських сил й досягає першої сотні всього за 4,1 секунди. Максимальна швидкість становить 230 км/год, а запас ходу – лише до 443 кілометрів. Модель буде доступна за ціною від 72 900 доларів.

Також цікаво: Audi представила новий Q5 вартістю від 52 300 євро

Audi каже, що стандартна батарея, яку використовують усі версії, здатна приймати заряд до 270 кВт. Цього достатньо аби зарядити акумулятор з 10 до 80% всього за 21 хвилину. В салоні модель базового рівня оснащення під назвою Premium має 11,9-дюймову цифрову панель приладів і 14,5-дюймову інформаційно-розважальну систему під керуванням Android Automotive.

До списку оснащення також входить оздоблення з натурального дерев’яного ряду з сірої берези та асортимент систем допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль, систему попередження про зіткнення, систему екстреного гальмування та систему розпізнавання дорожніх знаків.

Читайте також: Audi представила оновлену лінійку RS3

Середній рівень комплектації Q6 e-tron Premium Plus додає світлодіодні фари, проєкційний дисплей із доповненою реальністю, аудіосистему преміумклас Bang & Olufsen, панорамний люк і підігрів задніх сидінь, тоді як флагманська версія Prestige відрізняється адаптивною пневматичною підвіскою та 10,9-дюймовий дисплей для переднього пасажира.