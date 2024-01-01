Официально представлена новая линейка Audi Q6 e-tron Sportback

Новинки от Audi поступят в продажу со следующего года. Модели являются “более спортивным вариантом” обычных Q6/ SQ6 e-tron и отличаются наклонной линией крыши. Автопроизводитель говорит, что это позволяет иметь кроссоверам более низкий коэффициент сопротивления воздуха – 0,26.

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Это преимущество добавляет машине в энергоэффективности, что положительно сказывается на запасе хода, который, как заявляет Audi, составляет 656 километров. Интерьер моделей идентичен кроссоверам в обычном исполнении и имеет 11,9-дюймовую цифровую панель приборов и 14,5-дюймовую информационно-развлекательную систему под управлением ОС Android Automotive.

Также клиентам доступен дополнительный экран пассажира с диагональю в 10,9 дюйма. К слову, обивку крыши, стоек и солнцезащитных козырьков выполнено из ткани Draft, который является “материалом, изготовленного на 100% из переработанного полиэстера”. Покупатели также могут заказать другие ткани, изготовленные из переработанных материалов.

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Объем багажника купе-кроссоверов составляет 511 литров, однако его можно увеличить до 1373 литров, если сложить спинки задних сидений. Новинки используют платформу PPE (Premium Platform Electric). Версия начального уровня предлагается с батареей емкостью 83 кВт-ч и электродвигателем на задней оси, мощностью 292 лошадиные силы.

Также доступен вариант исполнения performance с батареей на 100 кВт-ч и мощным электромотором, который выдает 326 л.с. Самый мощный вариант - Q6 Sportback e-tron quattro, имеет электромоторы на обеих осях, общей мощностью 387 “лошадей”. Однако, Audi также предлагает спортивный вариант SQ6 e-tron, который имеет системную мощность до 510 “лошадок” и достигает первой сотни всего за 4,3 секунды.

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Все варианты Q6 Sportback имеют максимальную фиксированную скорость 210 км/ч, однако максимальная скорость SQ6 Sportback e-tron составляет 230 км/ч. Стоимость модели начального уровня начинается от 65 900 евро. В то же время Audi Q6 Sportback e-tron – от 71 200 евро, Q6 Sportback e-tron quattro – от 77 100 евро, а SQ6 Sportback e-tron стартует от 96 200 евро.