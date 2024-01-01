Автошпионы заметили седан, который заменит Audi A6

Шпионы Carscoops поделились изображениями будущей модели в исполнении седан, когда автомобиль проходил предварительные тестирования. Audi не комментирует стили кузова, поскольку A7 еще не выпущен.

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По предположению инсайдеров, Audi предложит модели в классическом исполнении, хотя появление версий в другом исполнении также не исключено. Несмотря на камуфляж, можно заметить агрессивный выхлоп, дверные ручки вровень с кузовом, стремительный наклон задней стойки, которая с некоторых ракурсов придает седану нотки купе.

Глубокая линия капота и более короткая решетка радиатора делают A7 гораздо менее формальным, чем его прямой конкурент BMW 5-й серии. Также задняя часть имеет фирменную поперечную световую полосу с вертикальными светодиодами на каждом углу.

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Ожидается, что линейка двигателей нового A7 будет представлена мягкими и плагин гибридами, начиная с 2,0-литровых рядных четырехцилиндровых бензиновых и дизельных установок. Модель будет доступна с моно- и полным приводом. Поговаривают, что двигатели V6 также будут доступны.