Автошпигуни помітили седан, який замінить Audi A6

Шпигуни Carscoops поділились зображеннями майбутньої моделі у виконанні седан, коли автівка проходила попередні тестування. Audi не коментує стилі кузова, оскільки A7 ще не випущено.

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За припущенням інсайдерів, Audi запропонує моделі у класичному виконанні, хоча поява версій в інших кузовах теж не виключена. Попри камуфляж, можна помітити агресивний вихлоп, дверні ручки врівень з кузовом, стрімкий нахил задньої стійки, яка з деяких ракурсів надає седану нотки купе.

Глибока лінія капота та коротша решітка радіатора роблять A7 набагато менш формальним, ніж його прямий конкурент BMW 5-ї серії. Також задня частина має фірмову поперечну світлову смугу з вертикальними світлодіодами на кожному куті.

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Очікується, що лінійка двигунів нового A7 буде представлена м’якими та плагін гібридами, починаючи з 2,0-літрових рядних чотирициліндрових бензинових та дизельних установок. Модель буде доступна з моно- та повним приводом. Подейкують, що двигуни V6 також будуть доступні.