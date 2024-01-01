Как выглядит Audi RS7 с тюнингом от ABT: фото

Как сообщает Carscoops, кроме повышения мощности, команда мастеров также провела работу над изменением стиля модели. Они заменили колесные диски на новые 22-дюймовые и установили регулируемые по высоте амортизаторы, которые позволяют изменять клиренс.

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Элементом стиля также является система выхлопа из нержавеющей стали с выпускными клапанами с электронной регулировкой, которая к тому же в сочетании с новым блоком управления позволила значительно повысить производительность двигателя.

Audi RS7-S

Кроме этого, был установлен новый сплиттер из углеродного волокна вместе с дополнительными новыми черными воздухозаборниками, немного больше стандартных. Эти новые воздухозаборники предлагаются исключительно на RS7 Legacy Edition. Немецкий тюнер также разработал новые карбоновые боковые юбки для автомобиля.

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Модель Legacy Edition также имеет карбоновые вентиляционные отверстия на передних панелях, карбоновое вентиляционное отверстие на капоте и фиксированный задний спойлер из углеродного волокна, тогда как RS7-S немного изящнее и отказывается от спойлера в пользу небольшой губы из углеродного волокна.

В салоне присутствуют такие элементы стиля, как новая крышка ручки переключения передач, акценты из углеродного волокна и новые лепестковые переключатели.