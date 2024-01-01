Як виглядає Audi RS7 з тюнінгом від ABT: фото

Як повідомляє Carscoops, окрім підвищення потужності, команда майстрів також провела роботу над зміною стилю моделі. Вони замінили колісні диски на нові 22-дюймові та встановили регульовані по висоті амортизатори, які дозволяють змінювати кліренс.

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Елементом стилю також є система вихлопу з нержавіючої сталі з випускними клапанами з електронним регулюванням, яка до того ж в поєднанні з новим блоком керування дозволила значно підвищити продуктивність двигуна.

Audi RS7-S

Окрім цього, було встановлено новий спліттер з вуглецевого волокна разом із додатковими новими чорними повітрозабірниками, трохи більшими за стандартні. Ці нові повітрозабірники пропонуються виключно на RS7 Legacy Edition. Німецький тюнер також розробив нові карбонові бічні спідниці для автомобіля.

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Модель Legacy Edition також має карбонові вентиляційні отвори на передніх панелях, карбоновий вентиляційний отвір на капоті та фіксований задній спойлер з вуглецевого волокна, тоді як RS7-S трохи витонченіший і відмовляється від спойлера на користь невеликої губи з вуглецевого волокна.

В салоні присутні такі елементи стилю, як нова кришка ручки перемикання передач, акценти з вуглецевого волокна та нові пелюсткові перемикачі.