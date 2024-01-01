Audi закриє або продасть завод у Брюсселі

Керівництво Audi планувало реконструювати завод під виробництво інших автомобілів, проте провести серйозну модернізацію підприємства не вдалося, оскільки воно знаходиться неподалік центру Брюсселя.

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Німецький бренд отримав 26 пропозицій від потенційних інвесторів, проте жоден проект не зацікавив топменеджмент. В результаті було вирішено відмовитися від ідеї адаптації заводу для виробництва інших машин.

Бельгійське підприємство Audi може стати першим майданчиком, який закриє концерн Volkswagen. Якщо це станеться, без роботи залишаться понад три тисячі працівників. Очевидно, що це буде мати негативні наслідки.

Теоретично врятувати ситуацію може якась китайська компанія. Багато виробників з Піднебесної намагаються розмістити свої виробництва на території європейських країн, щоб уникнути загороджувальних мит. Якщо завод буде вставлено на продаж є висока ймовірність його покупки новими прогресивними брендами.