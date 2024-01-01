Audi закроет или продаст завод в Брюсселе

Руководство Audi планировало реконструировать завод под производство других автомобилей, однако провести серьезную модернизацию предприятия не удалось, поскольку оно находится недалеко от центра Брюсселя.

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Немецкий бренд получил 26 предложений от потенциальных инвесторов, однако ни один проект не заинтересовал топ-менеджмент. В результате было решено отказаться от идеи адаптации завода для производства других машин.

Бельгийское предприятие Audi может стать первой площадкой, которую закроет концерн Volkswagen. Если это произойдет, без работы останутся более трех тысяч работников. Очевидно, что это будет иметь негативные последствия.

Теоретически спасти ситуацию может какая-то китайская компания. Многие производители из Поднебесной стараются разместить свои производства на территории европейских стран, чтобы избежать заградительных пошлин. Если завод будет выставлен на продажу есть высокая вероятность его покупки новыми прогрессивными брендами.