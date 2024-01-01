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Audi возродила модель A2, но есть нюанс

Несмотря на то, что A2 точно не является самым красивым или популярным автомобилем бренда, компания Audi решила отметить его 25-летие, создав фирменный электрический рестомод с оригинальной внешностью модели.
Audi обновила A2 в форме рестомода по случаю 25-летия модели: фото - Auto24

ФОТО: Audi|

Рестомод Audi A2

Даниил Северенчук
logo22 октября, 20:20
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Как сообщает Carscoops, модель была представлена на каналах Audi AG в социальных сетях без какой-либо информации. Пропорции и дизайн перенесены из оригинального A2, однако рестомод получил некоторые измененные элементы стиля, придающие ему современный вид.

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Автомобиль получил более тонкие светодиодные фары, логотип бренда с подсветкой, несколько иной бампер, скрытые дверные ручки, светодиодные фонари с другой графикой, спойлер со встроенным стоп-сигналом, камеры вместо боковых зеркал и расширенные крылья вместе с новыми легкосплавными дисками.

Кадров интерьера немного, однако на них заметно, что автомобиль получил сиденья сиденьями Audi Sport. Оригинальная Audi A2 появилась в конце 1999 года Субкомпактный хэтчбек длиной 3826 мм имел кузов, подобный MPV и был сосредоточен на аэродинамической эффективности с показателем сопротивления воздуха 0,25-0,29.

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Автомобиль предлагался с экономичными силовыми агрегатами и конструкцию кузова из алюминия. Несмотря на это, высокая цена модели и ее странный дизайн привели к низкому спросу. Из-за этого производство хэтчбека закончилось в 2005 году. За все время всего было выпущено 176 377 единиц A2.

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