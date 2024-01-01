Cкільки коштує найдешевша електрична Audi A6

Вартість моделі з заднім приводом починається з 62 800 євро. Водночас ціна версії A6 Avant e-tron починається від 64 450 євро, A6 Sportback e-tron quattro становить від 79 800 євро, а A6 Avant e-tron quattro – від 81 450 євро.

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Монопривідна модель має меншу батарею ємністю 83 кВт-год, тоді як версія quattro використовує більший акумулятор ємністю 100 кВт-год. A6 e-tron з одним двигуном досягає першої сотні за 6 секунд, тоді як більш потужний повнопривідний автомобіль може досягти цієї позначки за 4,5 секунди.

Обидві автівки мають 800 В архітектуру. Батарея базового варіанту A6 e-tron здатна приймати заряд потужністю 225 кВт, чого достатньо, аби зарядити акумулятор з 10 до 80 відсотків всього за 21 хвилину. Загальний запас ходу становить до 627 кілометрів для A6 Sportback e-tron і до 598 кілометрів для A6 Avant e-tron.

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Моделі quattro здатні приймати заряд у 270 кВт і їх батарею теж можна зарядити з 10 до 80 відсотків лише за 21 хвилину. Запас ходу становить 716 кілометрів у A6 Sportback e-tron quattro й до 685 кілометрів A6 Avant e-tron quattro.