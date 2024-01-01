Сколько стоит самая дешевая электрическая Audi A6

Стоимость модели с задним приводом начинается с 62 800 евро. В то же время цена версии A6 Avant e-tron начинается от 64 450 евро, A6 Sportback e-tron quattro составляет от 79 800 евро, а A6 Avant e-tron quattro – от 81 450 евро.

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Моноприводная модель имеет меньшую батарею емкостью 83 кВт-ч, тогда как версия quattro использует больший аккумулятор емкостью 100 кВт-ч. A6 e-tron с одним двигателем достигает первой сотни за 6 секунд, тогда как более мощный полноприводный автомобиль может достичь этой отметки за 4,5 секунды.

Обе машины имеют 800 В архитектуру. Батарея базового варианта A6 e-tron способна принимать заряд мощностью 225 кВт, чего достаточно, чтобы зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов всего за 21 минуту. Общий запас хода составляет до 627 километров для A6 Sportback e-tron и до 598 километров для A6 Avant e-tron.

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Модели quattro способны принимать заряд в 270 кВт и их батарею тоже можно зарядить с 10 до 80 процентов всего за 21 минуту. Запас хода составляет 716 километров у A6 Sportback e-tron quattro и до 685 километров у A6 Avant e-tron quattro.