Китайский "AUDI" от SAIC показал интересный концепт-кар

Как передает CnEVPost, Audi и SAIC Motor совместно запустили новый бренд “AUDI” в Китае и представили свой первый концепт-кар, E concept. Автопроизводители будут использовать цепочку поставок в Китае для создания конкурентоспособных моделей электромобилей.

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Запуск нового бренда сигнализирует о новом этапе в партнерстве Audi с SAIC для ускорения создания продуктов, которые удовлетворяют предпочтения китайских потребителей. Компании объединили собственные ресурсы для совместной разработки ряда моделей электромобилей. Первый из них поступит в продажу в 2025 году. Об этом говорится в заявлении SAIC в мае.

Сообщается, что бренд AUDI имеет более гибкий процесс принятия решений, чем два совместных предприятия Audi в Китае – FAW Audi и SAIC Audi, поэтому, ожидается, что это позволит быстрее адаптироваться к изменениям на местном рынке.

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Генеральным директором нового бренда стал Сон Феймин, который по рангу приравнивается к президенту Audi China. Новый бренд не является пилотным, а является долгосрочным проектом на следующие 10 лет. Концепт-кар под названием E concept сейчас на 95% близок к производству.

Официальный запуск серийной модели назначен на первую половину следующего года. Концепция имеет кузов Shooting Brake, 4870 миллиметров в длину, 1990 миллиметров в ширину и 1460 миллиметров в высоту. В то же время его колесная база составляет 2950 миллиметров.

Это означает, что по габаритам новинка находится между Audi A4L и A6L. Автомобиль оснащен тройным литиевым аккумулятором от CATL емкостью 100 кВт-ч и имеет 800-вольтовую архитектуру. Запас хода составляет более 700 километров по циклу CLTC.

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Китайские СМИ сообщают, что серийная версия концепта будет выпущена в августе следующего года на заводе в Антин, Шанхай, а его ключевым конкурентом будет Nio ET5 Touring. Стоимость модели также будет подобной Nio ET5 Touring и составит примерно $41 970.