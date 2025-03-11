Volkswagen не проти відновити виробництво армійських автомобілів

Виконавчий директор Volkswagen Олівер Блюм сказав, що до компанії ще не зверталися потенційні партнери, але вона готова "подивитися на концепції". Це прозвучало на фоні зрушення орієнтирів в бік переозброєння Німеччини, викликані побоюваннями, що Сполучені Штати під управлінням Дональда Трампа відмовляться від підтримки з континенту.

На цій хвилі навіть компанії Rheinmetall і KNDS Group вже взялися переоснастити заводи з виробництва автомобільних запчастин для виробництва зброї. Таку новину поширив The Telegraph.

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На думку економістів, автомобільні заводи можуть зберегти потужності, враховуючи, що експорт автомобілів з Німеччини скоротився вдвічі й практично впав до рівня пандемії Covid.

Відповідаючи у вівторок на запитання, чи відкрита VW, яка експлуатує заводи на сповільнених обертах потужностей, до виробництва військової техніки, пан Блюм навів кілька прикладів.

"Враховуючи поточну геополітичну ситуацію, те, що ми бачимо зараз у Німеччині та Європі, є абсолютно правильними рішеннями в тому сенсі, що нам потрібно інвестувати більше, щоб знову бути в безпеці", – відповів Олівер Блюм.

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Нічого нового в тому немає, оскільки в історії VW подібне вже було, "ми робили це в минулому. Концерн Volkswagen має компетенцію в автомобільній галузі". На думку експертів Авто24, ймовірно, Олівер Блюм мав на увазі легендарний Kübelwagen (Volkswagen Typ 82), що вважався одним з наймасовіших військових автомобілів часів Другої світової війни.

Нинішній підвищений попит, викликаний перспективою переозброєння Європи, призвів до різкого зростання акцій німецьких оборонних компаній у міру того, як вони нарощують виробництво. На цьому тлі деякі автомобільні заводи в Німеччині перепрофілюються для виробництва зброї, оскільки європейські виробники борються з ринком, який не зміг відновитися до доковідного рівня.

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За даними Європейської асоціації автовиробників, з 2019 року кількість нових автомобілів, проданих у Європейському Союзі, впала з 15,1 млн до 10,6 млн. Щорічний експорт автомобілів з Німеччини також впав удвічі до приблизно 1,2 млн на тлі жорсткої конкуренції з боку Китаю, який зараз є найбільшим у світі експортером автомобілів.

Головний економіст Центру європейських реформ Сандер Тордуар сказав, що виробництво військової техніки може стати "новим напрямком бізнесу" для автовиробників, які борються з труднощами.

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"Вони можуть робити і те, і інше. Німеччина втратила половину свого чистого експорту автомобілів, тому є багато простоїв для нарощування електромобілів та військового виробництва", – сказав пан Тордуар.