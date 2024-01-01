Volkswagen розробить позашляховик на базі Scout

Як повідомляє Carscoops, за чутками Volkswagen розглядає пікап на базі Scout Terra, тоді як Audi може отримати розкішний позашляховик на основі Traveler. У своєму інтерв’ю для Autocar головний технічний директор Scout Буркхард Хюнке зазначив, що Terra та Traveler їздять на унікальній рамній платформі, яка була розроблена з нуля.

Читайте також: Volkswagen не проти відновити виробництво армійських автомобілів

За його словами “у Volkswagen Group немає платформи кузова на рамі”, тож це робить архітектуру Scout досить особливою. Розробка подібної платформи досить дороговартісна, тому запровадження її в моделі інших брендів концерну виглядає оптимальним рішенням.

Scout Traveler

Це допомогло б розподілити витрати на розробку, а також збільшити виробництво на заводі Scout у Південній Кароліні. Це підприємство буде здатне виготовляти до 200 000 транспортних засобів щорічно. Навряд чи Terra й Traveler матимуть настільки великий показник продажів, тому можна впевнено сказати, що дані моделі не потребують таких річних потужностей.

Саме тому, виробництво розкішного електрокросовера Audi на їх базі виглядає як очевидне використання наявних ресурсів. Крім того, така модель могла б конкурувати з електричним Mercedes-Benz G-Class та Lexus LX. Що стосується бренду Volkswagen, подейкують, що автовиробник прагне запустити в серію конкурента Defender.

Також цікаво: Новий Volkswagen Teramont Pro доступний в Китаї за ціною в $37 500

Однак чутки про пікап можуть мати більше сенсу, оскільки Volkswagen може запропонувати більш доступну та масову версію Terra. Ймовірно, він буде конкурувати з Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Ford F-150 Lightning і Ram 1500 Ramcharger.