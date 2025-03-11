Новий Volkswagen Teramont Pro доступний в Китаї за ціною в $37 500

Як повідомляє CarNewsChina, Teramont Pro є однією з найбільш технологічних моделей усієї китайської лінійки Volkswagen. Фактично, він є родичем Volkswagen Atlas, але відрізняється наявністю третього ряду сидінь.

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Однією з ключових відмінностей моделі є її 2,0-літровий турбодвигун EA888 п’ятого покоління, що працює в парі з семиступеневою DSG DQ501 й видає потужність у 272 к.с. й 400 Нм крутного моменту, чого достатньо, аби кросовер досягав першої сотні всього за 7,6 секунди.

Крім того, Teramont Pro оснащений інтелектуальною системою водіння Volkswagen IQ.Pilot нового покоління, що підтримує такі функції, як адаптивний круїз-контроль, зміна смуги руху, що активується важелем, автоматичне уникнення перешкод та доповнений асистент паркування IQ.Drive (включаючи можливість дистанційного паркування).

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Усі сидіння стандартно оснащені функціями підігріву та вентиляції. Водночас водійське крісло додатково має функцію пневматичного масажу, а сидіння переднього пасажира пропонує “напіввідкинутий режим”. Сидіння третього ряду мають електричне складання, що дозволяє збільшити об’єм багажника з 286 до 2427 літрів.