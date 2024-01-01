В Китаї дебютував оновлений родич Volkswagen Atlas

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Volkswagen Teramont Pro
Новинка була розроблена спільний підприємством SAIC Volkswagen. Модель має обтічний дизайн, суцільну решітку радіатора, великі фари та різноманітні повітрозабірники. Профіль було перенесено, хоча кросовер отримав дверні ручки врівень з кузовом. Задня частина отримала нові піксельні ліхтарі та спойлер.
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Як зазначає Carscoops, габаритні розміри авто становлять 5158 мм у довжину, 1991 мм у ширину, 1788 мм у висоту. В салоні Teramont Pro увагу водія привертатиме цифрова панель приладів в парі з плаваючим дисплеєм мультимедіа. Також є окремий дисплей для переднього пасажира.
Крім того, модель може бути оснащена трьома додатковими екранами для пасажирів заднього ряду. Список оснащення також включає панорамний дах, аудіосистему Harman Kardon і 30-кольорову систему освітлення з ароматизатором повітря. Сидіння переднього пасажира має підставку для ніг з функціями вентиляції та масажу.
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Кросовер буде доступний з 2,0-літровим двигуном EA888 п’ятого покоління, що працює за циклом Міллера. Він має потужність у 272 к.с. й 400 Нм крутного моменту й працює в парі з семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням і системою повного приводу 4Motion. Ця комбінація дозволяє автівці розганятися з 0 до 100 км/год за 7,6 секунди.
Volkswagen не розкрив додаткових деталей, але відомо, що Teramont Pro має адаптивне керування шасі DCC, а також систему автономного водіння L2+, з додатковим асистентом, що надає допомогу при паркуванні.