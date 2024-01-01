В Китае дебютировал обновленный родственник Volkswagen Atlas

Новинка была разработана совместным предприятием SAIC Volkswagen. Модель имеет обтекаемый дизайн, сплошную решетку радиатора, большие фары и разнообразные воздухозаборники. Профиль был перенесен, хотя кроссовер получил дверные ручки вровень с кузовом. Задняя часть получила новые пиксельные фонари и спойлер.

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Как отмечает Carscoops, габаритные размеры авто составляют 5158 мм в длину, 1991 мм в ширину, 1788 мм в высоту. В салоне Teramont Pro внимание водителя будет привлекать цифровая панель приборов в паре с плавающим дисплеем мультимедиа. Также есть отдельный дисплей для переднего пассажира.

Кроме того, модель может быть оснащена тремя дополнительными экранами для пассажиров заднего ряда. Список оснащения также включает панорамную крышу, аудиосистему Harman Kardon и 30-цветную систему освещения с ароматизатором воздуха. Сиденье переднего пассажира имеет подставку для ног с функциями вентиляции и массажа.

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Кроссовер будет доступен с 2,0-литровым двигателем EA888 пятого поколения, работающий по циклу Миллера. Он обладает мощностью в 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента и работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода 4Motion. Эта комбинация позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч за 7,6 секунды.

Volkswagen не раскрыл дополнительных деталей, но известно, что Teramont Pro имеет адаптивное управление шасси DCC, а также систему автономного вождения L2+, с дополнительным ассистентом, предоставляющим помощь при парковке.