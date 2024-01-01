Шпионы заметили новый кроссовер Volkswagen Tera

Как сообщает Carscoops, Volkswagen Tera был замечен во время тестирования с минимальным камуфляжем перед официальным дебютом модели. Сначала новинка появится в Бразилии позже в этом году, а затем и на других рынках. Она будет самым доступным кроссовером в линейке VW в Южной Америке.

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VW Tera будет конкурировать с Fiat Pulse и Renault Kardian. К слову, последний недавно дебютировал в Украине. Шпионские фото новинки немецкого автопроизводителя раскрывают тестовый прототип с почти отсутствующим камуфляжем.

Кроссовер является братом Škoda Kylaq, недавно дебютировавший в Индии, однако не имеет никаких общих панелей кузова с ним, поскольку позаимствовал язык дизайна старших моделей, в частности Tiguan.

Автомобиль построен на платформе MQB-A0. Эта архитектура лежит в основе многих компактных моделей, таких как, в частности, хэтчбек Polo, а также кроссоверы Nivus и T-Cross. Согласно сообщениям, Tera будет иметь колесную базу в 2566 миллиметров.

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Модель будет предлагаться с 1,0-литровым трехцилиндровым мотором TSI, что будет работать как на бензине, так и на этаноле. Мощность будет поступать на передние колеса через механическую, или автоматическую КПП в зависимости от комплектации. Официальный дебют Volkswagen Tera ожидается в ближайшие месяцы, тогда как в Индии новинка появится в 2026 году.