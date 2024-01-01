Škoda представила новый компактный кроссовер Kylaq

Kylaq является первой моделью в сегменте компактных авто длиной до 4 метров. Габаритные размеры кроссовера составляют 3995 мм в длину, 1783 мм в ширину и 1619 мм в высоту. При этом колесная база достаточно большая – 2566 мм. Этого удалось достичь в том числе благодаря коротким свесам.

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Несмотря на это, багажник компактного авто достаточно вместительный и имеет объем в 446 литров. Škoda Kylaq предлагается с 1,0-литровым двигателем TSI мощностью 115 лошадиных сил и 178 Нм крутящего момента, сочетающимся с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, которые приводят в движение переднюю ось.

Компания говорит, что кроссовер развивает максимальную скорость 188 км/ч, а с ручным управлением разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 10,5 секунды. К тому же новинка является первой моделью в Индии, получившей новейший язык дизайна Modern Solid. Узнать Kylaq можно благодаря узкой секции ДХО и отдельному блоку светодиодных фар, черной решетке радиатора и спойлеру сзади.

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Базовая версия авто имеет 25 активных и пассивных функций безопасности, включая шесть подушек безопасности, защиту от опрокидывания, электронную блокировку дифференциала, XDS+, антиблокировочную систему тормозов, электронное распределение тормозных усилий и электронный контроль устойчивости и тому подобное. В то же время высшие варианты оснащения получили более 35 функций безопасности, таких как освещение поворотов, датчики дождя и света, контроль удержания на подъеме и мониторинг давления в шинах.

В салоне внимание водителя будет привлекать 8-дюймовая цифровая панель приборов и 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с четким, интуитивно понятным интерфейсом и графическим дизайном, что имеет беспроводное подключение к Android Auto и Apple CarPlay.

Также автомобиль имеет беспроводную зарядную панель для смартфона, круиз-контроль, лепестки переключения передач (в варианте с АКПП), сиденья с электроприводом и вентиляцией, люк с электроприводом в высших комплектациях и другие опции.

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Интересно, что чешский автопроизводитель провел суровые испытания на более чем 800 000 километров территории Индии в рамках тестирования новой модели. Собирать Kylaq будут на заводе в Чакане. Продажи начнутся в 2025 году по цене от 789 000 индийских рупий (около 8700 евро).