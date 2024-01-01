"Заряженный" Škoda Kodiaq RS буде разгоняться значительно живее стандартного

Новый Škoda Kodiaq RS также получил полный привод и DSG. 400 Нм крутящего момента, который выдает 2,0-литровый двигатель, позволяют кроссоверу достичь первой сотни 100 км/ч всего за 6,3 секунды. В то же время максимальная скорость новинки составляет 231 км/ч.

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Škoda говорит, что общая управляемость автомобиля стала лучше, по сравнению с первым поколением, поскольку новый Kodiaq RS имеет прогрессивное рулевое управление и усовершенствованное адаптивное шасси DCC+, с широким диапазоном настроек.

Водителям будут доступны несколько режимов езды, изменяющих настройки шасси и трансмиссии, а именно: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow и специальный режим Off-Road, который позволит модели дарить владельцу прекрасные впечатления от вождения на пересеченной местности. Также инженеры Škoda предоставили новинке систему Dynamic Sound Boost, что обеспечивает захватывающее звучание кроссовера.

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Узнать Kodiaq RS можно по черным глянцевым элементам, такие как рамка решетки радиатора, крышки зеркал, верхняя часть оконных рам, рейлинги на крыше, стойки кузова, а также иным передним бампером и 20-дюймовыми колесными дисками. Компания будет предлагать новинку в восьми вариантах отделки кузова.

В то же время покупателям также будут доступны две версии интерьера: стандартная RS Suedia и RS Suite, которая доступна как опция. В обеих комплектациях доступны спортивные передние сиденья с интегрированными подголовниками и контрастной красной строчкой, однако, в версии Suedia сиденья обиты перфорированным материалом Suedia и кожзаменителем, тогда как уровень оснащения RS Suite отличается отделкой натуральной кожей. Панель приборов и дверные панели также отделаны соответствующим материалом для каждого варианта.

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Украшением салона Kodiaq RS является 10-дюймовая цифровая панель приборов и 13-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, сиденья с электрической регулировкой положения и трехспицевый руль есть звуковая система Canton. Кроме этого, в стандартной комплектации кроссовер получил такие функции, как KESSY Advanced с автоматической разблокировкой и блокировкой автомобиля, когда водитель приближается или удаляется от автомобиля, а также, высокотехнологичные светодиодные фары Matrix-LED, приветствующих водителя световыми анимациями.