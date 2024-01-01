Škoda показала гоночную версию Enyaq RS Race

Гоночный автомобиль базируется на серийном Enyaq Coupé RS, но он подвергся ряду модификаций, направленных как на спортивные характеристики вождения, так и на общую экологичность. Несколько компонентов изготовлены из биокомпозитных материалов, благодаря чему автомобиль на 316 килограммов легче серийной версии.

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Шасси Enyaq RS Race опустили на 70 мм по сравнению с серийной версией. Он имеет расширенный бампер (задний на целых 116 мм) и множество аэродинамических модификаций кузова. Конечно, внутри мы находим каркас безопасности, а также гоночные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности и другие гоночные элементы, распространенные в автомобилях для соревнований. При разработке всех этих функций основное внимание уделялось функциональности.

Кроме этих новых функций, Enyaq RS Race имеет ряд других гоночных модификаций. Есть, например, углеродно-керамические дисковые тормоза с десятипоршневыми суппортами. Одним из технических дополнений является гидравлический ручной тормоз, которое вместе с педалями взято с Fabia RS Rally2. Вся система охлаждения тормозов новая. Охлаждение самого автомобиля также было изменено: воздухозаборник к радиатору находится в нижней части автомобиля, поэтому воздух не поступает через капот в автомобиль. Это вызвало необходимость изменить положение радиатора.

Enyaq RS Race имеет 20-дюймовые колеса. Рулевое управление также новое: линейное с быстродействующим передаточным числом вместо прогрессивного в серийном автомобиле. Внутри, помимо уже упомянутых особенностей, также есть автоматическая система пожаротушения.

Силовой агрегат как таковой остается стандартным, с двумя электродвигателями общей мощностью 250 кВт и аккумулятором емкостью 82 кВт-ч. Максимальная скорость остается на уровне 180 км/ч, но значительно меньший вес означает, что автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за пять секунд.