Новый электрокроссовер Škoda Elroq: запас хода в 560 км и разгон за 5,6 секунд

Новинка, построена на платформе MEB, будет занимать промежуточное звено между Enyaq и будущим компактным кроссовером под названием Epiq в текущем модельном ряду автопроизводителя. Отличается новый Elroq новым дизайном передней части, с разделенной светодиодной оптикой и иной решеткой радиатора.

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Высшие уровни оснащения имеют матричную оптику с технологией LED Matrix с 36 отдельными световыми сегментами. Кроме этого, Tech-Deck Face также отличается надписью "Škoda" над решеткой радиатора и едва заметным встроенным радаром.

Дизайн задней части претерпел менее радикальных изменений, хотя при этом выглядит достаточно самобытным и выразительным. Кроссовер имеет спойлер и диффузор, придающие ему агрессивного, спортивного стиля, а также тонкие светодиодные фонари и двумерный логотип Škoda. Багажник Elroq имеет объем в 470 литров и 1580 литров, если сложить спинки сидений второго ряда.

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Философия бренда "Simply Clever" прослеживается в таких мельчайших деталях, как регулируемая полочка для багажа, или отдельный отсек для хранения зарядного кабеля. В салоне, кроме 13-дюймового дисплея информационно-развлекательной системы с новым интерфейсом пользователя, также есть отдельные ниши для хранения вещей. Ранее Škoda рассказала, что ткани Recytitan и Technofil, которыми отделан интерьер Elroq, выполнены из переработанных материалов.

Покупателям доступны на выбор 4 варианта отделки салона: Studio, Loft, Lodge и Suite. Ткань Recytitan можно найти в дверных панелях, чехлах на сиденьях, приборной панели, подлокотнике и наколеннике в интерьере Loft.

Компания говорит, что 78% этого материала – переработанный ПЭТ, из пластиковых бутылок от напитков, тогда как еще 6% этой пряжи состоит из механически переработанных волокон старой одежды, а лишь остальные 16% ткани поступают из нового ПЭТ.

Узнать этот материал можно по ее оттенку темно-серо-голубого цвета. Обивка также дополняется темными деталями из искусственной кожи и желтой светоотражающей строчкой. В то же время ткань Technofil, которая есть в интерьере версии Lodge, получают другим способом. Чешский автопроизводитель говорит, что она состоит из переработанных волокон ECONYL® и 25% полиэстера.

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ECONYL® - это инновационный нейлоновый материал, который создается из отходов, таких, например, как рыболовные сети, обрезки ткани или старые ковры. Преимуществом Technofil является его высокая устойчивость к износу. Узнать этот материал можно по темному цвету, а также иными акцентами в салоне, такими как оранжевые контрастные швы и соответствующими ремнями безопасности.

Новый Škoda Elroq доступен в 4 различных исполнениях трансмиссии, чтобы удовлетворить потребности различных покупателей. Базовая версия Elroq 50 имеет аккумулятор емкостью 55 кВт-ч и электродвигатель мощностью 170 л.с. на задней оси. Elroq 60 получил аккумулятор емкостью 63 кВт-ч и электродвигатель на 204 "лошадки", тогда как флагманский Elroq 85 предлагает батарею емкостью 82 кВт-ч и электродвигатель мощностью 285 лошадиных сил.

Также есть топовый вариант Elroq 85x, который имеет такую же емкость аккумулятора, но отличается наличием полного привода и мощностью в 300 лошадиных сил, что позволяет электрокроссоверу достигать первой сотни за 6,5 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

В то же время прогнозируемый запас хода самой мощной версии электромобиля составляет до 560 км, а способность принимать заряд мощностью до 175 кВт позволяет зарядить батарею Elroq с 10% до 80% всего за 25 минут. К слову Škoda заявляет, что запас хода для других версий составляет более 400 км (в Elroq 60), или более 370 км (Elroq 50), тогда как мощность зарядки – 165 и 145 кВт соответственно.

Конечно же, как и полагается, новинка оснащена всеми передовыми опциями и системами активной безопасности. Модель может похвастаться, в частности, опцией использования облачных данных для улучшения функциональности системы Travel Assist, а также дистанционным, или заранее запрограммированным автоматической парковкой.

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Эта функция позволяет водителю "научить" автомобиль парковаться в пяти местах с максимальным расстоянием до 50 метров. Кроссовер сможет выполнять маневры на этом маршруте полностью автоматически и даже дистанционно через приложение MyŠkoda, ориентируясь в пространстве благодаря информации с камер и радара.

Новый Škoda Elroq будет доступен для заказа в Европе уже со 2 октября. Ориентировочная стоимость электрокроссовера составит от 33 000 тысяч евро. Когда новинка от чешского автопроизводителя дебютирует в Украине также станет известно позже.