Культовая Škoda Fabia празднует 25-летие

Несомненно, Škoda Fabia является одним из лидеров в сегменте компактных автомобилей, поэтому сейчас модель имеет уже 4 итерацию. Fabia дебютировала в 1999 году и продержалось на конвейере до 2008 года включительно. Автомобиль имел кузов пятидверного хэтчбека с длиной в 3960 мм и в модельном ряду производителя заменил Škoda Felicia.

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Через год после дебюта была представлена версия универсал, а еще через год – седан. Такую вариативность исполнений обеспечивала платформа PQ24, на которой был построен автомобиль. Наиболее производительной была версия Fabia RS, дебютировавшая в марте 2003 года и была оснащена турбодизельным двигателем 1.9 TDI мощностью 130 лошадиных сил.

Škoda Fabia II

Второе поколение модели дебютировало в 2007 году на Женевском автосалоне и также было основано на той же архитектуре PQ24. Однако, новая модель отличалась большими габаритными размерами, ведь прибавила 22 мм в длину и 47 в высоту. Как и предшественник, вторая генерация имела исполнение универсал и RS, однако также получила новые под названием Scout и Monte Carlo.

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В 2014 году в рамках Парижского автосалона была представлена третья генерация Fabia. В основу модели была положена платформа PQ26. Из-за этого автомобиль стал на 90 мм шире и на 30 мм ниже своего предшественника и получил улучшенные опции безопасности.

Škoda Fabia III

Škoda Fabia 3-го поколения впервые оснастили системой Front Assist, адаптивным круиз-контролем и функцией контроля состояния водителя, а в 2018 году список оснащения пополнили опцией мониторинга "слепых" зон.

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Актуальная модель 4-го поколения увидела свет в 2021 году и производится по сей день. Автомобиль основан на архитектуре MQB A0. Его дизайн является работой команды под руководством руководителя дизайна Škoda Оливера Стефани.

Škoda Fabia IV

Длина четвертого поколения превышает 4,1 метра, а объем багажника увеличился до 380 литров, что на 50 литров больше, чем у предыдущего поколения. Уровень безопасности также улучшили. Автомобиль оснащен самыми современными функциями, такими как Travel Assist 2.0, Lane Assist, Traffic Sign Recognition, Side Assist для изменения полосы движения и Front Assist с прогнозируемой защитой пешеходов и велосипедистов и другими опциями.