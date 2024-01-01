Новая Škoda Superb доступна в Украине

Автомобиль будет представлен в двух комплектациях: Superb Selection и Superb L&K с двухлитровыми бензиновыми двигателями, полным приводом и семиступенчатой коробкой передач. Цены стартуют от 1 770 000 грн. Стоимость в гривне меняется пропорционально изменению курса доллара США.

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Новый Superb имеет большие размеры, обновленный внешний вид, широкий спектр новых технологий и улучшенную аэродинамику. Обновленный интерьер имеет еще больше экологических материалов и интуитивно понятную концепцию управления.

Кроме того, авто оснащено выразительной восьмиугольной решеткой радиатора и светодиодными матричными фарами с четким рисунком, которые обеспечивают даже больше света, чем их предшественники. Светодиодные матричные фары впервые доступны на Superb. Другие визуальные элементы включают внешние детали в темном хроме: логотип на капоте и надписи на дверях багажника. Традиционно для рынка Украины авто оснащено пакетом "плохие дороги".

Кроме того, новый Superb имеет ассистенты безопасности, которые помогут чувствовать себя более уверенным за рулем: система удержания на склоне (Hill Hold Control), мультифункциональная камера (ассистент выезда на перекресток (Crossroad Assist), распознавание пешеходов и велосипедистов), система распознавания дорожных знаков, система предупреждения потери внимания и сонливости водителя (Driver alert), система предотвращения столкновений спереди с торможением при обнаружении авто, пешеходов, велосипедистов, сигнал движения задним ходом, выхода из автомобиля и система изменения полосы движения, расширенная и проактивная система защиты пешеходов, активная система предупреждений при выезде из полосы (Lane Assist), ассистент перекрестка (Crossroad Assist), ассистент поворота на перекрестке (Turn Assist) и другие.

Интерьер Superb имеет отдельно размещенный информационно-развлекательный дисплей размером до 13 дюймов и просторную центральную консоль, поскольку рычаг селектора переместился на рулевую колонку. Новые элементы включают вентилируемый Phone Box для индуктивной 15-ваттной быстрой зарядки смартфона. Объем багажника увеличился на 20 литров по сравнению с предшественником.