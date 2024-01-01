Стало известно когда новая Škoda Superb появится в Украине

Флагманская модель Škoda теперь представлена в новом поколении: Superb снова увеличил размеры, имеет обновленный внешний вид и широкий спектр технологий. Добавлена возможность выбора из шести вариантов работы трансмиссии и улучшена аэродинамика.

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Линейка двигателей с мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 195 кВт (265 л.с.) включает гибрид, подключаемый к электросети, с запасом хода до 120 километров на электричестве и 1,5 TSI с технологией мягкого гибрида доступен впервые для Superb. С новым поколением хэтчбек будет предлагать оба типа гибридных технологий, как и универсал Combi. Обновленный интерьер имеет еще больше экологических материалов и особенно интуитивно понятную концепцию управления, которая содержит Škoda Smart Dials и ChatGPT.

Клаус Целлмер, председатель правления Škoda Auto, говорит: "Наши клиенты являются нашим приоритетом, и мы внимательно прислушиваемся к их пожеланиям при разработке нового поколения нашей флагманской модели. Результатом является продукт, который обеспечивает большую ценность с точки зрения функций, взаимодействия с пользователем и комфорта. Абсолютно новый Superb не только обеспечивает дополнительное пространство, но и представляет новые электрифицированные двигатели".

Внешность

Новый Superb оснащен выразительной восьмиугольной решеткой радиатора и светодиодными матричными фарами с четким рисунком, которые обеспечивают даже больше света, чем их предшественники, и содержат новый элемент дизайна Crystallinium. Светодиодные матричные фары впервые доступны на Superb. Дополнительные светодиодные задние фонари с анимированными индикаторами имеют функцию "Coming/Leaving Home" (стандарт для L&K).

Другие визуальные элементы включают внешние детали в уникальном темном хроме, например, логотип на капоте и надписи на дверях багажника. Хэтчбек имеет коэффициент лобового сопротивления cd 0,23, один из лучших в сегменте, тогда как универсал Superb Combi является наиболее аэродинамичным универсалом Škoda с cd 0,25. По сравнению с предшественником, коэффициент лобового сопротивления был уменьшен на 15 процентов для обоих типов кузова.

Интерьер

Интерьер Superb имеет отдельно размещенный информационно-развлекательный дисплей размером до 13 дюймов и просторную центральную консоль, поскольку рычаг селектора переместился на рулевую колонку. Проекционный дисплей впервые доступен в качестве опции. Škoda Smart Dials и голосовой помощник Laura вскоре будут дополнены ChatGPT и смогут упрощать работу по управлению многочисленными функциями автомобиля и информационно-развлекательными функциями, а также предоставлять информацию, которая выходит за пределы экосистемы автомобиля.

Новые элементы включают вентилируемый Phone Box для индуктивной 15-ваттной быстрой зарядки смартфона, а также удобные для спины сиденья Ergo с десятью пневматическими массажными подушками. Новая структура ассортимента с Design Selections предлагает тематические и индивидуальные пакеты опций. Объем багажника хэтчбека увеличился на 20 литров по сравнению с предшественником, а новый универсал Superb Combi может вместить до 690 литров груза.

Под капотом

Шесть современных, эффективных силовых агрегатов также включают гибрид нового поколения, который сейчас представлен только в Superb Combi iV. Они также станут доступным для хэтчбека позже. Двигатель 1.5 TSI сочетается с электродвигателем и обеспечивает мощность 150 кВт (204 л.с.), предлагая запас хода на электричестве до 120 километров по циклу WLTP. Кроме того, 1.5 TSI также доступен с технологией мягкого гибрида – впервые для Superb. К тому же предлагаются два других бензиновых двигателя и два дизельных. Их топовые варианты (195 кВт/265 л.с. и 142 кВт/193 л.с.) стандартно оснащаются полным приводом. Новый динамический контроль шасси (DCC Plus), который впервые доступен на Superb, сочетает комфорт и динамику вождения.

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Новый Superb производится на заводе Volkswagen Group в Братиславе. Superb пользуется большим спросом среди украинских водителей в своем классе – авто входит в рейтинг ТОП-3. Первые поставки нового Škoda Superb на украинском рынке ожидаются уже в сентябре 2024 года.