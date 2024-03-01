Эта Skoda мощностью 720 лошадиных сил с двигателем Audi RS3 невероятно быстрая. Универсал Superb имеет модифицированную 2,5-литровую рядную пятерку невероятной мощности.

Модель предыдущего поколения в стиле кузова универсал, этот предварительно обновленный Superb скрывает под капотом секрет Audi. Хотя Skoda продавала автомобиль исключительно с четырехцилиндровыми двигателями, эта зеленая машина увеличивает количество цилиндров до пяти.

Читайте также: Škoda Auto показала видео и фото Superb за три дня до дебюта

Так, он имеет блок 2,5 TFSI от Audi RS3. Двигатель из Ингольштадта производит около 400 лошадиных сил в стандартной форме, что уже здоровое повышение на 120 л.с. по сравнению с самым мощным Superb, предлагаемым Skoda этого поколения.

После тюнинга рядный пятерной двигатель получил невероятные 720 л.с. и 830 Нм крутящего момента, таким образом превратив обычный универсал среднего размера в абсолютную ракету. Семейный универсал хорошо едет на неограниченном участке немецкого автобана , где ему понадобилось всего 3,32 секунды, чтобы достичь 100 км/ч.

Как будто это было недостаточно впечатляюще, он разгонялся от 100-200 км/ч за 6,06 секунды, достигая разгона 0-200 км/ч всего за 9,38 секунды. Четверть мили заняла 10,77 секунды. В общем, он почти достиг магической отметки 300 км/ч. Вы видите, что спидометр просто перестал работать после 260 км/ч, отказываясь подниматься выше.

В то время, когда нормы по выбросам не были такими строгими, Skoda продавала Superb с двигателем более четырех цилиндров. Модель первого поколения после того, имела бензиновый и дизельный двигатели V6, тогда как ее преемник имел 3,6-литровый VR6. Оригинальный Superb, который предлагали в 1930-х и 1940-х годах, имел большой 4,0-литровый V8, а также разнообразные рядные шестерки.

В 2024 году Superb, который недавно вышел на рынок, - это самая мощная модель с 265 лошадиными силами. К сожалению, Skoda никогда не предлагала высокопроизводительную версию RS, но этот парень создал ее для себя, вставив двигатель RS3.

Это идеальный универсал, поскольку он быстрый, практичный, вместительный и имеет приличные технологии, не толкая вам огромные экраны в лицо. Стиль не заставит вас ускорить пульс, но в эпоху чрезмерно разработанных автомобилей типично сдержанные Skoda некоторые люди считают стильными.