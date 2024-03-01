Ця Skoda потужністю 720 кінських сил із двигуном Audi RS3 неймовірно швидка. Універсал Superb має модифіковану 2,5-літрову рядну п’ятірку неймовірної потужності.

Модель попереднього покоління в стилі кузова універсал, цей попередньо оновлений Superb приховує під капотом секрет Audi. Хоча Skoda продавала автомобіль виключно з чотирициліндровими двигунами, ця зелена машина збільшує кількість циліндрів до п’яти.

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Так, він має блок 2,5 TFSI від Audi RS3. Двигун з Інгольштадта виробляє близько 400 кінських сил у стандартній формі, що вже здорове підвищення на 120 к.с. порівняно з найпотужнішим Superb, пропонованим Skoda цього покоління.

Після тюнінгу рядний п’ятірний двигун отримав неймовірні 720 к.с. і 830 Нм крутного моменту, таким чином перетворивши звичайний універсал середнього розміру на абсолютну ракету. Сімейний універсал добре їде на необмеженій ділянці німецького автобану , де йому знадобилося лише 3,32 секунди, щоб досягти 100 км/год.

Наче це було недостатньо вражаюче, він розганявся від 100-200 км/год за 6,06 секунди, досягаючи розгону 0-200 км/год лише за 9,38 секунди. Чверть милі зайняла 10,77 секунди. Загалом, він майже досяг магічної позначки 300 км/год. Ви бачите, що спідометр просто перестав працювати після 260 км/год, відмовляючись підніматися вище.

У той час, коли норми щодо викидів не були такими суворими, Skoda продавала Superb із двигуном більше чотирьох циліндрів. Модель першого покоління після того, мала бензиновий і дизельний двигуни V6, тоді як її наступник мав 3,6-літровий VR6. Оригінальний Superb, який пропонували в 1930-х і 1940-х роках, мав великий 4,0-літровий V8, а також різноманітні рядні шістки.

У 2024 році Superb, який нещодавно вийшов на ринок, — це найпотужніша модель із 265 кінськими силами. На жаль, Skoda ніколи не пропонувала високопродуктивну версію RS, але цей хлопець створив її для себе, вставивши двигун RS3.

Це ідеальний універсал, оскільки він швидкий, практичний, місткий і має пристойні технології, не штовхаючи вам величезні екрани в обличчя. Стиль не змусить вас прискорити пульс, але в епоху надмірно розроблених автомобілів типово стримані Skoda деякі люди вважають стильними.