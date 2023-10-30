Чеський виробник випускає четверте покоління Superb і вже 2 листопада дасть пряму трансляцію зі світової прем’єри комбі-універсала та хетчбека.

Нове покоління популярної моделі серед опцій буде мати повний привід, а для палких прихильників екології чехи запропонують гібридний варіант Superb iV, що підключається до мережі.

Попередньої інформації обмаль, але з тизерного відеосюжету видно динамічні пропорції, перероблені світлодіодні матричні фари. Світлодіодні задні ліхтарі з кристалічними елементами, а також особливості нового Modern Solid від Škoda.

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Постулат привабливості також вбачається у виборі шести силових агрегатів, включно з підзарядкою від електромережі та помірними гібридами.

Вишуканий інтер’єр демонструє нові інтелектуальні циферблати Škoda та важіль селектора на рульовій колонці. Фото: Škoda

На цьому офіційний пресреліз виробника ставить крапку, обіцяючи усі деталі розкрити в нинішній четвер: світова презентація запланована на 2 листопада о 19:00 за центральноєвропейським часом і транслюватиметься у прямому ефірі на платформах соціальних мереж Škoda.