Лінійка автомобілів Skoda вже давно не включає машини в кузові пікап, проте певні напрацювання в цьому плані у чехів є.

У 2019 році зусиллями студентів професійного інституту «Шкоди» було збудовано концепт-кар під назвою Mountiaq. Прототип, представлений чотири роки тому, мав довжину 5 метрів, ширину – 2 метри, а також висоту 1,7 метра.

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Машина, яку побудували на базі кросовера Kodiaq, мала однорядну кабіну та просунуті позашляхові характеристики, включаючи високий кліренс, наявність спереду лебідки та «кенгурятник», а також шноркель та додаткову світлотехніку.

На тлі чуток про те, що такий автомобіль може стати на конвеєр у найближчі роки, незалежний дизайнер з Малайзії з ніком Theottle показав, як він може виглядати в серійному виконанні.

На думку автомобільного художника з Азії, «товарний» Mountiaq, якщо йому судилося побачити «зелене світло», отримає більш приземлений зовнішній вигляд, який набагато більшою мірою ріднить його з вихідним «паркетником» Kodiaq.

Машина отримає 2-рядну кабіну та чотири двері, а також позбудеться більшості позашляхових атрибутів, які були притаманні концепту 4-річної давності. Попереду машині дістанеться така ж оптика і решітка радіатора, що і у «Кодіака», але буде встановлений власний бампер.

Та ж історія буде реалізована і ззаду, де серійному Mountiaq належить хизуватися світлодіодною оптикою у вигляді блоків з формою літери «C».

Жодних подробиць про те, яким може виявитися оснащення машини, поки що немає. Прототип зразка 2014 комплектувався 2-літровим бензиновим мотором, що видає 190 кінських сил.