Линейка автомобилей Skoda уже давно не включает машины в кузове пикап, однако определенные наработки в этом плане у чехов есть.

В 2019 году усилиями студентов профессионального института «Шкоды» был построен концепт-кар под названием Mountiaq. Прототип, представленный четыре года назад, имел длину 5 метров, ширину – 2 метра, а также высоту 1,7 метра.

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Машина, построенная на базе кроссовера Kodiaq, имела однорядную кабину и продвинутые внедорожные характеристики, включая высокий клиренс, наличие спереди лебедки и «кенгурятник», а также шноркеля и дополнительной светотехники.

На фоне слухов о том, что такой автомобиль может стать на конвейер в ближайшие годы, независимый дизайнер из Малайзии с ником Theottle показал, как он может выглядеть в серийном исполнении.

По мнению автомобильного художника из Азии, «товарный» Mountiaq, если ему суждено было увидеть «зеленый свет», получит более приземленный внешний вид, который в гораздо большей степени роднит его с исходным «паркетником» Kodiaq.

Машина получит 2-рядную кабину и четыре двери, а также избавится от большинства внедорожных атрибутов, присущих концепту 4-летней давности. Впереди машине достанется такая же оптика и радиаторная решетка, что и у «Кодиака», но будет установлен собственный бампер.

Та же история будет реализована и сзади, где серийному Mountiaq предстоит кичиться светодиодной оптикой в виде блоков с формой буквы «C».

Никаких подробностей о том, каким может оказаться оснащение машины, пока нет. Прототип образца 2014 года комплектовался 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 190 лошадиных сил.