До премьеры четвертого поколения Superb осталось чуть больше недели, а компания Škoda Auto уже опубликовала эскизы экстерьера своего нового флагмана.

Дизайн новинки включает в себя элементы нового языка дизайна Modern Solid, а ключевые особенности включают в себя обновленные светодиодные матричные фары и задние светодиодные фонари с кристаллическими элементами. Мировая премьера состоится 2 ноября в 19:00 по центрально европейскому времени.

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Superb традиционно сформировал язык дизайна Škoda, и четвертое поколение модели продолжит это делать: его внешний вид характеризуется резкими линиями, четко очерченными и динамическими пропорциями и современным скульптурным и кристаллическим стилем.

Внешние эскизы показывают первые черты нового языка дизайна Modern Solid. Таким образом, они подчеркивают приверженность Škoda Auto развитию своей философии дизайна, в то же время оставаясь верными известным ценностям бренда, таким как практичность и емкость. Еще более длинный и высший Superb четвертого поколения имеет улучшенные аэродинамические характеристики и многочисленные особенности. Кроме всего прочего, фары стали острее и "хрустальнее", значительно увеличилось пространство над головой и багажное отделение.