Лифтбек Skoda Superb приходит на смену снятому с производства Volkswagen Passat.

Технически чешский флагман – это более практичный лифтбек, чем традиционный седан с крышкой багажника. Поклонники бренда запомнят, что второе поколение современного Superb было и хэтчем, и седаном одновременно, предлагая необычную систему Twindoor, позволяющую владельцам открывать багажник или весю крышку.

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Эта будущая модель четвертого поколения даже больше своей предшественницы, поскольку она была увеличена на 1,7 дюйма (43 миллиметра) до 193,4 дюйма (4912 мм).

Высота выросла на 12 мм до 58,3 дюйма, тогда как ширина и колесная база остались неизменными: 1834 мм и 2841 мм соответственно. Superb имеет дополнительное пространство над головой 11 мм и дополнительное пространство – 6 мм для задних пассажиров по сравнению с заменяемой им моделью. Грузовой объем увеличивается на 20 литров до гигантских 645 л с установленными задними сиденьями. Благодаря эволюционному дизайну автомобиль сегмента D может похвастаться разнообразными аэродинамическими настройками, которые снизили коэффициент лобового сопротивления до 0,24.

Skoda пока не демонстрирует интерьер, но он должен быть почти идентичен интерьеру Superb Combi с отдельным 13-дюймовым сенсорным экраном, 10-дюймовой цифровой приборной панелью и тремя поворотными циферблатами со встроенными 1,25-дюймовыми дисплеями. Последний называется Smart Dials для доступа к различным функциям без использования большого экрана. Впервые Superb доступен дополнительный проекционный дисплей.

Кроме обычных комплектаций Sportline и Laurin & Klement, обновленная модель будет продаваться в меньших версиях Essence и Selection, тогда как старые комплектации Active, Ambition и Style исчезнут. Официальное открытие намечено на ноябрь, когда Skoda также покажет универсал.