Ліфтбек Skoda Superb приходить на заміну знятому з виробництва Volkswagen Passat.

Технічно чеський флагман – це більш практичний ліфтбек, ніж традиційний седан з кришкою багажника. Шанувальники бренду запам’ятають, що друге покоління сучасного Superb було і хетчем, і седаном водночас, пропонуючи незвичайну систему Twindoor, що дозволяє власникам відкривати багажник або весю ляду.

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Ця майбутня модель четвертого покоління навіть більша за свою попередницю, оскільки її було збільшено на 1,7 дюйма (43 міліметри) до 193,4 дюйма (4912 мм).

Висота зросла на 12 мм до 58,3 дюйма, тоді як ширина та колісна база залишилися незмінними: 1834 мм і 2841 мм відповідно. Superb має додатковий простір над головою 11 мм і додатковий простір – 6 мм для задніх пасажирів порівняно з моделлю, яку він замінює. Вантажний об’єм збільшується на 20 літрів до гігантських 645 л із встановленими задніми сидіннями. Завдяки еволюційному дизайну автомобіль сегмента D може похвалитися різноманітними аеродинамічними налаштуваннями, які зменшили коефіцієнт лобового опору до 0,24.

Skoda поки що не демонструє інтер’єр, але він повинен бути майже ідентичним інтер’єру Superb Combi з окремим 13-дюймовим сенсорним екраном, 10-дюймовою цифровою панеллю приладів і трьома поворотними циферблатами з вбудованими 1,25-дюймовими дисплеями. Останній має назву Smart Dials для доступу до різноманітних функцій без використання великого екрану. Вперше в Superb доступний додатковий проекційний дисплей.

Окрім звичайних комплектацій Sportline і Laurin & Klement, оновлена модель продаватиметься у менших версіях Essence та Selection, тоді як старі комплектації Active, Ambition і Style зникнуть. Офіційне відкриття заплановано на листопад, коли Skoda також покаже універсал.