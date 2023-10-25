До прем’єри четвертого покоління Superb залишилося трохи більше тижня, а компанія Škoda Auto вже опублікувала ескізи екстер’єру свого нового флагмана.

Дизайн новинки включає в себе елементи нової мови дизайну Modern Solid, а ключові особливості включають оновлені світлодіодні матричні фари та задні світлодіодні ліхтарі з кристалічними елементами. Світова прем'єра відбудеться 2 листопада о 19:00 за центральноєвропейським часом.

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«Superb традиційно сформував мову дизайну Škoda, і четверте покоління моделі продовжить це робити: його зовнішній вигляд характеризується різкими лініями, чітко окресленими та динамічними пропорціями та сучасним скульптурним та кристалічним стилем».

Зовнішні ескізи демонструють перші риси нової мови дизайну Modern Solid. Таким чином, вони підкреслюють відданість Škoda Auto розвитку своєї філософії дизайну, водночас залишаючись вірними відомим цінностям бренду, таким як практичність і місткість. Ще довший і вищий Superb четвертого покоління має покращені аеродинамічні характеристики та численні особливості. Крім усього іншого, фари стали гострішими та більш кришталевими, значно збільшився простір над головою та багажне відділення.