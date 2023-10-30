Чешский производитель выпускает четвертое поколение Superb и уже 2 ноября даст прямую трансляцию из мировой премьеры комби-универсала и хэтчбека.

Новое поколение популярной модели среди опций будет иметь полный привод, а для горячих поклонников экологии чехи предложат гибридный вариант Superb iV, подключаемый к сети.

Предварительной информации мало, но из тизерного видеосюжета видны динамические пропорции, переделанные светодиодные матричные фары. Светодиодные задние фонари с кристаллическими элементами и особенности нового Modern Solid от Škoda.

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Постулат привлекательности также усматривается в выборе шести силовых агрегатов, включая подзарядку от электросети и умеренные гибриды.

Изысканный интерьер демонстрирует новые интеллектуальные циферблаты Škoda и рычаг селектора на рулевой колонке. Фото: Škoda

На этом официальный прессрелиз производителя ставит точку, обещая все детали раскрыть в нынешний четверг: мировая презентация запланирована на 2 ноября в 19.00 по центральноевропейскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на платформах социальных сетей Škoda.