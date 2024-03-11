Флагманская модель Škoda выходит в новое поколение: совершенно новый универсал Superb Combi снова увеличил свои размеры.

Благодаря коэффициенту лобового сопротивления cd 0,25 и выбору из шести силовых агрегатов, флагманская модель ICE эффективнее, чем когда-либо. Мощность варьируется от 150 л.с. до 265 л.с. Есть полный привод. Линейка силовых агрегатов включает в себя гибрид, подключаемый от сети, с запасом хода на электричестве более 100 километров.

Читайте также: Как едет Skoda Superb мощностью 720 лошадиных сил: видео

"Абсолютно новый универсал Superb Combi не только обеспечивает дополнительное пространство, но и представляет новые электрифицированные силовые агрегаты. Его проще использовать благодаря нашим новым интеллектуальным циферблатам Škoda и системе голосового управления, которая вскоре будет усовершенствована благодаря интеграции чат-бота AI ChatGPT. Расширенные возможности подключения и новые системы помощи завершают эту эволюцию к совершенству", — говорит Клаус Целлмер, председатель правления Škoda Auto.

Новый Superb Combi имеет восьмиугольную решетку радиатора и ярко прорисованный светодиодный матричный свет фар с новым элементом дизайна Crystallinium. Дополнительные светодиодные задние фонари с анимированными индикаторами имеют функцию "Возврат/выход домой" (стандарт для L&K).

Интерьер универсала Superb Combi имеет отдельный информационно-развлекательный дисплей размером до 13 дюймов и функциональную центральную консоль, поскольку рычаг селектора переместился на рулевую колонку. Проекционный дисплей впервые доступен как опция.

Шкода Smart Dials и голосовой помощник Laura, которые вскоре будут дополнены ChatGPT, упрощают работу по управлению многочисленными функциями автомобиля и информационно-развлекательными функциями, предоставляя информацию, которая выходит за пределы экосистемы автомобиля.

Новые элементы включают Phone Box с индуктивной 15-ваттной быстрой зарядкой и одновременной вентиляцией смартфона, а также удобные сиденья Ergo с десятью пневматическими массажными подушками. Superb хорошо оборудован для поездок на длинные дистанции с объемом багажника 690 литров – на 30 литров больше, чем у его предшественника.

Шесть современных, эффективных силовых агрегатов также включают гибрид нового поколения, представленный в Superb Combi iV. Двигатель 1.5 TSI в сочетании с электродвигателем обеспечивает системную мощность 150 кВт (204 л.с.) и теперь обеспечивает запас хода на электричестве более 100 километров по циклу WLTP.

Кроме того, 1.5 TSI также доступен с технологией мягкого гибрида – впервые для Superb. В предложении также есть два других бензиновых двигателя, а также два дизельных двигателя. Их соответствующие топовые варианты (195 кВт/265 л.с. и 142 кВт/193 л.с.) стандартно оснащаются полным приводом. Новая система динамического контроля шасси (DCC Plus) сочетает комфорт и динамику вождения, а светодиодные матричные фары второго поколения обеспечивают еще лучшее освещение дороги впереди. Оба доступны на Superb впервые.