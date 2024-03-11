Флагманська модель Škoda виходить у нове покоління: абсолютно новий універсал Superb Combi знову збільшив свої розміри.

Завдяки коефіцієнту лобового опору cd 0,25 і вибору з шести сучасних варіантів трансмісії, флагманська модель ICE ефективніша, ніж будь-коли. Потужність варіюється від 150 к.с. до 265 к.с. Є повний привід. Лінійка силових агрегатів включає в себе гібрид, що підключається від мережі, із запасом ходу на електриці понад 100 кілометрів.

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«Абсолютно новий універсал Superb Combi не тільки забезпечує додатковий простір, але й представляє нові електрифіковані силові агрегати. Його простіше використовувати завдяки нашим новим інтелектуальним циферблатам Škoda та системі голосового керування, яка незабаром буде вдосконалена завдяки інтеграції чат-бота AI ChatGPT. Розширені можливості підключення та нові системи допомоги завершують цю еволюцію до досконалості», - каже Клаус Целлмер, голова правління Škoda Auto.

Новий Superb Combi має восьмикутну решітку радіатора та яскраво промальоване світлодіодне матричние світлом фар із новим елементом дизайну Crystallinium. Додаткові світлодіодні задні ліхтарі з анімованими індикаторами мають функцію «Повернення/вихід додому» (стандарт для L&K).

Інтер’єр універсалу Superb Combi має окремий інформаційно-розважальний дисплей розміром до 13 дюймів і функціональну центральну консоль, оскільки важіль селектора перемістився на рульову колонку. Проекційний дисплей вперше доступний як опція.

Шкода Smart Dials і голосовий помічник Laura, які незабаром будуть доповнені ChatGPT, спрощують роботу з керування численними функціями автомобіля та інформаційно-розважальними функціями, надаючи інформацію, яка виходить за межі екосистеми автомобіля.

Нові елементи включають Phone Box з індуктивною 15-ватною швидкою зарядкою та одночасною вентиляцією смартфона, а також зручні сидіння Ergo з десятьма пневматичними масажними подушками. Superb добре обладнаний для поїздок на довгі дистанції з об’ємом багажника 690 літрів – на 30 літрів більше, ніж у його попередника.

Шість сучасних, ефективних силових агрегатів також включають гібрид нового покоління, представлений у Superb Combi iV. Двигун 1.5 TSI у поєднанні з електродвигуном забезпечує системну потужність 150 кВт (204 к.с.) і тепер забезпечує запас ходу на електриці понад 100 кілометрів за циклом WLTP.

Крім того, 1.5 TSI також доступний з технологією м’якого гібриду – вперше для Superb. В пропозиції також є два інших бензинових двигуна, а також два дизельних двигуна. Їх відповідні топові варіанти (195 кВт/265 к.с. і 142 кВт/193 к.с.) стандартно оснащуються повним приводом. Нова система динамічного контролю шасі (DCC Plus) поєднує комфорт і динаміку водіння, а світлодіодні матричні фари другого покоління забезпечують ще краще освітлення дороги попереду. Обидва доступні на Superb вперше.