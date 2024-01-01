Стало відомо коли нова Škoda Superb з’явиться в Україні

Флагманська модель Škoda тепер представлена у новому поколінні: Superb знову збільшив розміри, має оновлений зовнішній вигляд і широкий спектр технологій. Додана можливість вибору з шести варіантів роботи трансмісії та покращено аеродинаміку.

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Лінійка двигунів із потужністю від 110 кВт (150 к.с.) до 195 кВт (265 к.с.) включає гібрид, що підключається до електромережі, із запасом ходу до 120 кілометрів на електриці та 1,5 TSI з технологією м’якого гібрида доступний вперше для Superb. З новим поколінням хетчбек пропонуватиме обидва типи гібридних технологій, як і універсал Combi. Оновлений інтер’єр має ще більше екологічних матеріалів та особливо інтуїтивно зрозумілу концепцію керування, яка містить Škoda Smart Dials і ChatGPT.

Клаус Целлмер, голова правління Škoda Auto, каже: «Наші клієнти є нашим пріоритетом, і ми уважно прислуховуємося до їхніх побажань при розробці нового покоління нашої флагманської моделі. Результатом є продукт, який забезпечує більшу цінність з погляду функцій, взаємодії з користувачем і комфорту. Абсолютно новий Superb не тільки забезпечує додатковий простір, але й представляє нові електрифіковані двигуни».

Зовнішність

Новий Superb оснащений виразною восьмикутною решіткою радіатора та світлодіодними матричними фарами з чітким малюнком, які забезпечують навіть більше світла, ніж їхні попередники, і містять новий елемент дизайну Crystallinium. Світлодіодні матричні фари вперше доступні на Superb. Додаткові світлодіодні задні ліхтарі з анімованими індикаторами мають функцію «Coming/Leaving Home» (стандарт для L&K).

Інші візуальні елементи включають зовнішні деталі в унікальному темному хромі, наприклад, логотип на капоті та написи на дверях багажника. Хетчбек має коефіцієнт лобового опору cd 0,23, один із найкращих у сегменті, тоді як універсал Superb Combi є найбільш аеродинамічним універсалом Škoda з cd 0,25. Порівняно з попередником, коефіцієнт лобового опору було зменшено на 15 відсотків для обох типів кузова.

Інтер’єр

Інтер’єр Superb має окремо розміщений інформаційно-розважальний дисплей розміром до 13 дюймів і простору центральну консоль, оскільки важіль селектора перемістився на рульову колонку. Проєкційний дисплей вперше доступний як опція. Škoda Smart Dials і голосовий помічник Laura незабаром будуть доповнені ChatGPT та зможуть спрощувати роботу з керування численними функціями автомобіля та інформаційно-розважальними функціями, а також надавати інформацію, яка виходить за межі екосистеми автомобіля.

Нові елементи включають вентильований Phone Box для індуктивної 15-ватної швидкої зарядки смартфона, а також зручні для спини сидіння Ergo з десятьма пневматичними масажними подушками. Нова структура асортименту з Design Selections пропонує тематичні та індивідуальні пакети опцій. Об’єм багажника хетчбека збільшився на 20 літрів порівняно з попередником, а новий універсал Superb Combi може вмістити до 690 літрів вантажу.

Під капотом

Шість сучасних, ефективних силових агрегатів також включають гібрид нового покоління, який зараз представлений лише в Superb Combi iV. Вони також стануть доступним для хетчбека пізніше. Двигун 1.5 TSI поєднується з електродвигуном і забезпечує потужність 150 кВт (204 к.с.), пропонуючи запас ходу на електриці до 120 кілометрів за циклом WLTP. Крім того, 1.5 TSI також доступний з технологією м’якого гібрида – вперше для Superb. До того ж пропонуються два інших бензинових двигуна і два дизельних. Їх топові варіанти (195 кВт/265 к.с. і 142 кВт/193 к.с.) стандартно оснащуються повним приводом. Новий динамічний контроль шасі (DCC Plus), який вперше доступний на Superb, поєднує комфорт і динаміку водіння.

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Новий Superb виробляється на заводі Volkswagen Group у Братиславі. Superb має неабиякий попит серед українських водіїв у своєму класі – авто входить у рейтинг ТОП-3. Перші постачання нового Škoda Superb на українському ринку очікуються вже у вересні 2024 року.