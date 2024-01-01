Нова Škoda Superb доступна в Україні

Автомобіль буде представлений у двох комплектація: Superb Selection та Superb L&K з дволітровими бензиновими двигунами, повним приводом та семиступінчатою коробкою передач. Ціни стартують від 1 770 000 грн. Вартість у гривні змінюється пропорційно до зміни курсу долара США.

Читайте також: Стало відомо, коли нова Škoda Superb з’явиться в Україні

Новий Superb має більші розміри, оновлений зовнішній вигляд, широкий спектр нових технологій та покращену аеродинаміку. Оновлений інтер’єр має ще більше екологічних матеріалів та інтуїтивно зрозумілу концепцію керування.

Крім того, авто оснащено виразною восьмикутною решіткою радіатора та світлодіодними матричними фарами з чітким малюнком, які забезпечують навіть більше світла, ніж їхні попередники. Світлодіодні матричні фари вперше доступні на Superb. Інші візуальні елементи включають зовнішні деталі в темному хромі: логотип на капоті та написи на дверях багажника. Традиційно для ринку України авто оснащене пакетом «погані дороги».

Крім того, новий Superb має асистенти безпеки, які допоможуть почуватися більш упевненим за кермом: система утримання на схилі (Hill Hold Control), мультифункціональна камера (асистент виїзду на перехрестя (Crossroad Assist), розпізнання пішоходів та велосипедистів), система розпізнавання дорожніх знаків, система попередження втрати уваги та сонливості водія (Driver alert), система запобігання зіткнень спереду з гальмуванням при виявленні авто, пішоходів, велосипедистів, сигнал руху заднім ходом, виходу з автомобіля та система зміни смуги руху, розширена та проактивна система захисту пішоходів, активна система попереджень при виїзді зі смуги (Lane Assist), асистент перехрестя (Crossroad Assist), асистент повороту на перехресті (Turn Assist) та інші.

Інтер’єр Superb має окремо розміщений інформаційно-розважальний дисплей розміром до 13 дюймів і простору центральну консоль, оскільки важіль селектора перемістився на рульову колонку. Нові елементи включають вентильований Phone Box для індуктивної 15-ватної швидкої зарядки смартфона. Об’єм багажника збільшився на 20 літрів у порівнянні з попередником.