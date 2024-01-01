Культова Škoda Fabia святкує 25-річчя

Безсумнівно, Škoda Fabia є одним з лідерів у сегменті компактних автомобілів, тому наразі модель має вже 4 ітерацію. Fabia дебютувала в 1999 році й протрималось на конвеєрі до 2008 року включно. Автомобіль мав кузов п’ятидверного хетчбека з довжиною у 3960 мм й в модельному ряду виробника замінив Škoda Felicia.

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Через рік після дебюту була представлена версія універсал, а ще через рік – седан. Таку варіативність виконань забезпечувала платформа PQ24, на якій було побудовано автомобіль. Найбільш продуктивною була версія Fabia RS, що дебютувала у березні 2003 року й була оснащена турбодизельним двигуном 1.9 TDI потужністю 130 кінських сил.

Škoda Fabia II

Друге покоління моделі дебютувало у 2007 році на Женевському автосалоні й також було засноване на тій же архітектурі PQ24. Однак, нова модель відрізнялась більшими габаритними розмірами, адже додала 22 мм у довжину і 47 у висоту. Як і попередник, друга генерація мала виконання універсал та RS, проте також отримала нові під назвою Scout та Monte Carlo.

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У 2014 році в рамках Парижського автосалону було представлено третю генерацію Fabia. В основу моделі була покладена платформа PQ26. Через це автомобіль став на 90 мм ширше і на 30 мм нижче свого попередника та отримав покращені опції безпеки.

Škoda Fabia III

Škoda Fabia 3-го покоління вперше оснастили системою Front Assist, адаптивним круїз-контролем і функцією контролю стану водія, а у 2018 році список оснащення поповнили опцією моніторингу «сліпих» зон.

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Актуальна модель 4-го покоління побачила світ у 2021 році й виробляється донині. Автомобіль заснований на архітектурі MQB A0. Його дизайн є роботою команди під керівництвом керівника дизайну Škoda Олівера Стефані.

Škoda Fabia IV

Довжина четвертого покоління перевищує 4,1 метра, а об’єм багажника збільшився до 380 літрів, що на 50 літрів більше, ніж у попереднього покоління. Рівень безпеки також покращили. Автомобіль оснащений найсучаснішими функціями, такими як Travel Assist 2.0, Lane Assist, Traffic Sign Recognition, Side Assist для зміни смуги руху та Front Assist з прогнозованим захистом пішоходів і велосипедистів та іншими опціями.