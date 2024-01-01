З чого зроблений салон нового електрокросовера Škoda Elroq

Перші ескізи інтер'єру нового електричного позашляховика Škoda Elroq показують, що він узгоджується з мовою дизайну Modern Solid.

Як показують перші опубліковані ескізи, інтер'єр зберігає класичну симетричну архітектуру з сильними горизонтальними лініями та 13-дюймовим сенсорним інформаційно-розважальним дисплеєм у центрі приладової панелі. До речі, Elroq запропонує ще одну нову деталь: це буде перший автомобіль Škoda, у якого буде новий логотип на кермі у вигляді напису Škoda, замість традиційного круглого логотипа.

Також цікаво що ще відомо про майбутній Skoda Elroq

Нові моделі електричних моделей Skoda матимуть вибір з чотирьох внутрішніх оздоблень: студія, лофт, лодж та люкс. Кожен з цих дизайнів використовує більшу частку екологічно чистих матеріалів, ніж раніше.

Recytitan та Technofil – це два матеріали з перероблених матеріалів. Recytitan можна знайти в дверних панелях, чохлах на сидіннях, приладовій панелі, підлокітнику та наколіннику в інтер'єрі Loft. 78% цього матеріалу – перероблений ПЕТ, з пластикових пляшок від напоїв. Ще 6% цієї пряжі складається з механічно перероблених волокон старого одягу, а лише решта 16% тканини надходять з нового ПЕТ. Суміш волокон обробляється без хімічної обробки, в результаті чого виходить елегантна темно-сіро-синя тканина. Це доповнюється елементами шкірозамінника у версії Loft. Плюс одна приваблива деталь: світловідбиваюча жовта стрічка.

Так виглядає Škoda Elroq в камуфляжі. Фото Škoda

Technofil є в інтер'єрі версії Lodge. Це тканина, змішана з 75% перероблених волокон ECONYL® та 25% поліестеру. ECONYL® - це інноваційний нейлоновий матеріал, який створюється з відходів, таких як рибальські мережі, обрізки тканини або килими, які в іншому випадку опиняються на звалищах. Основними перевагами матеріалу є те, що він надзвичайно стійкий до стирання, зносу та підлягає вторинній переробці. Його можна багаторазово переробляти без втрати якості пряжі. Ця чорна тканина потім поєднується зі світло-сірим шкірозамінником в інтер'єрі Elroq Lodge. Знову ж таки, є приваблива деталь: контрастна помаранчева стрічка та помаранчеві ремені безпеки.