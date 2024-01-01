Що вже відомо про новий електричний Škoda Elroq

Škoda Elroq збирається приєднатися до найпопулярнішої категорії компактних SUV. В ієрархії електромобілів чеського бренду Elroq займе проміжне місце між Enyaq і майбутнім міським кросовером Epiq.

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Одним із характерних елементів нової мови є нова решітка радіатора Tech Deck Face, яка містить радар і фронтальну камеру. У базовій версії використовується світлодіодна технологія, а в якості опції будуть доступні фари LED Matrix з 36 окремими світловими сегментами. Ще однією новою особливістю є напис Škoda на капоті.

В інтер’єрі проекційний дисплей має графіку в стилі нового фірмового стилю. Цифрова панель приладів 5,3-дюймова, а інформаційно-розважальна система має 13-дюймовий сенсорний екран. Також застосовується використання перероблених матеріалів та матеріалів, які можна переробити.

Elroq пропонує 470 літрів простору для багажу та до 1580 літрів вантажного простору, коли задні сидіння складені. Додаткові функції включають нову кишеню для зберігання зарядного кабелю та регульовану полицю для багажу. Ще однією цікавинкою є QR-код, з відеоінструкціями.

У технічному плані Škoda Elroq є близьким родичем сімейства Enyaq і базується на тій же платформі MEB. Elroq буде доступний у чотирьох варіантах трансмісії: Elroq 50 має акумулятор ємністю 55 кВт/год і електродвигун потужністю 125 кВт, що приводить в рух задню вісь. Elroq 60 отримав акумулятор ємністю 63 кВт/год і електродвигун потужністю 150 кВт, а Elroq 85 пропонує батарею ємністю 82 кВт/год і електродвигун потужністю 210 кВт. Elroq 85x має таку саму ємність акумулятора плюс повний привід і потужність 220 кВт.

За циклом WLTP Elroq також матиме запас ходу понад 560 кілометрів на одному заряді. А швидка зарядка від 10% до 80% займає менше двадцяти восьми хвилин для всіх варіантів. Зарядка вдома, наприклад, за допомогою одного з настінних блоків Škoda потужністю до 11 кВт, може тривати від 5,5 до 8 годин на максимальній потужності, залежно від конструкції.

Ряд систем безпеки та допомоги також є стандартними. Нові функції включають використання хмарних даних для покращення функціональності Travel Assist і розширені функції для полегшення паркування. Elroq запропонує, наприклад, дистанційне паркування та запрограмоване паркування. Остання функція дозволяє водієві навчити автомобіль паркуватися в п’яти місцях з максимальною відстанню до 50 метрів. Автомобіль може виконувати маневри на цьому маршруті повністю автоматично і навіть дистанційно через додаток MyŠkoda.