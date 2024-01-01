Як працює випробувальна лабораторія для автомобілів Škoda

Коли розробляються автомобілі, прототипи їздять в екстремальних умовах. Вони відправляються, наприклад, на Гросглокнер в Австрії, де проходять складні випробування в рамках розробки всього автомобіля, особливо системи охолодження та гальмування.

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Однак випробування можна проводити лише за певних умов, і їх можна знайти на Гросглокнері лише кілька місяців на рік, що змушує виробника шукати інші варіанти випробувань. Це можуть бути лабораторні випробування у складних установах – і Škoda щойно відкрила подібну установку.

Об’єкт під назвою «Центр симуляції» дає змогу симулювати водіння на висоті від 0 до 5500 метрів над рівнем моря, серед іншого. Симуляційний центр призначений для комплексного тестування транспортних засобів з усіма типами приводів і верифікації віртуальних розрахунків в широкому діапазоні дорожніх і кліматичних умов. «Максимальне використання віртуальних симуляцій є чіткою тенденцією в розробці автомобілів. Однак ці симуляції потребують перевірки, і нове підприємство зробить це можливим», – пояснює Йоганнес Нефт, член правління Škoda з технічного розвитку.

Крім висоти, нова спецкамера може створювати ще ряд інших умов. Автомобілі можуть витримувати температуру від -7 до +50°C і відносну вологість від 10 до 95%. Динамометричні циліндри камери розроблені для автомобілів з потужністю до 300 кВт (408 к.с.) і максимальною швидкістю 265 км/год, тому відділ Škoda Motorsport може тестувати автомобілі тут. Лабораторія також обладнана спеціальною доріжкою з парою вентиляторів діаметром 2,5 метра, які дозволяють імітувати повітряний потік навколо автомобіля. Лабораторія також може бути використана для тестування різної інтенсивності сонячного світла до 1200 Вт/м2.

Мета полягає в тому, щоб перевірити систему охолодження автомобіля та терморегуляцію, а також саму трансмісію та її поведінку в екстремальних умовах з точки зору як викидів, так і споживання. З цієї причини лабораторія оснащена сучасною аналітичною системою для вимірювання викидів. Для імітації водіння в горах використовуються спеціальні роботи, які керують автомобілями, замінюючи водія – люди-оператори можуть працювати в камері лише на максимальній імітованій висоті 2500 метрів.

Бетонний саркофаг, який деформується

Щоб уможливити тестування в такій різноманітності умов, симуляційна камера має спеціальну конструкцію. У вагон в'їжджають через подвійні двері, які герметично закривають приміщення за допомогою надувного ущільнювача. На додаток до дверей, лопаті аеродинамічної доріжки позаду автомобіля «закриваються», коли автомобіль в’їжджає, повертаючи повітря позаду автомобіля на всю вимірювальну доріжку та до вентиляторів.

З одного боку камери є гігантське багатошарове скляне вікно з підігрівом і вентиляцією, яке дозволяє технікам у центрі керування бачити камеру. Поруч — спеціальні герметична дверцята. Це дозволяє оператору пройти через залізобетонну стіну товщиною 85 сантиметрів у шлюз. Лише коли двері в тестову зону зачинені, тиск буде вирівняно з нормальним атмосферним тиском у командному центрі.

До речі, сам об’єкт розташований у Млада-Болеславі на висоті приблизно 220 метрів, тому тамтешня технологія може імітувати невеликий надлишковий тиск для створення умов на рівні моря, а також приміщення з сильною розгерметизацією. Нормальний атмосферний тиск на рівні моря становить 1013 гПа, але на висоті 5500 метрів над рівнем моря тиск приблизно вдвічі менший, тобто лише 500 гПа. У той час як тиск поза тестовою камерою завжди атмосферний, зміни тиску всередині камери впливають на залізобетонний саркофаг величезною силою. Через різницю тиску стінка саркофага деформується приблизно на один сантиметр.