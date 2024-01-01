Как работает испытательная лаборатория для автомобилей Škoda

Когда разрабатываются автомобили, прототипы ездят в экстремальных условиях. Они отправляются, например, на Гросглокнер в Австрии, где проходят сложные испытания в рамках разработки всего автомобиля, особенно системы охлаждения и торможения.

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Однако испытания можно проводить только при определенных условиях, и их можно найти на Гросглокнере только несколько месяцев в году, что заставляет производителя искать другие варианты испытаний. Это могут быть лабораторные испытания в сложных учреждениях – и Škoda только что открыла подобную установку.

Объект под названием "Центр симуляции" позволяет симулировать вождение на высоте от 0 до 5500 метров над уровнем моря, среди прочего. Симуляционный центр предназначен для комплексного тестирования транспортных средств со всеми типами приводов и верификации виртуальных расчетов в широком диапазоне дорожных и климатических условий. "Максимальное использование виртуальных симуляций является четкой тенденцией в разработке автомобилей. Однако эти симуляции нуждаются в проверке, и новое предприятие сделает это возможным", – объясняет Йоханнес Нефт, член правления Škoda по техническому развитию.

Кроме высоты, новая спецкамера может создавать еще ряд других условий. Автомобили могут выдерживать температуру от -7 до +50°C и относительную влажность от 10 до 95%. Динамометрические цилиндры камеры разработаны для автомобилей с мощностью до 300 кВт (408 л.с.) и максимальной скоростью 265 км/ч, поэтому отдел Škoda Motorsport может тестировать автомобили здесь. Лаборатория также оборудована специальной дорожкой с парой вентиляторов диаметром 2,5 метра, которые позволяют имитировать воздушный поток вокруг автомобиля. Лаборатория также может быть использована для тестирования различной интенсивности солнечного света до 1200 Вт/м2.

Цель состоит в том, чтобы проверить систему охлаждения автомобиля и терморегуляцию, а также саму трансмиссию и ее поведение в экстремальных условиях с точки зрения как выбросов, так и потребления. По этой причине лаборатория оснащена современной аналитической системой для измерения выбросов. Для имитации вождения в горах используются специальные роботы, которые управляют автомобилями, заменяя водителя – люди-операторы могут работать в камере только на максимальной имитируемой высоте 2500 метров.

Бетонный саркофаг, который деформируется

Чтобы сделать возможным тестирование в таком разнообразии условий, симуляционная камера имеет специальную конструкцию. В вагон въезжают через двойные двери, которые герметично закрывают помещение с помощью надувного уплотнителя. В дополнение к дверям, лопасти аэродинамической дорожки позади автомобиля "закрываются", когда автомобиль въезжает, возвращая воздух позади автомобиля на всю измерительную дорожку и к вентиляторам.

С одной стороны камеры есть гигантское многослойное стеклянное окно с подогревом и вентиляцией, которое позволяет техникам в центре управления видеть камеру. Рядом - специальная герметичная дверца. Это позволяет оператору пройти через железобетонную стену толщиной 85 сантиметров в шлюз. Только когда двери в тестовую зону закрыты, давление будет выровнено с нормальным атмосферным давлением в командном центре.

Кстати, сам объект расположен в Млада-Болеславе на высоте примерно 220 метров, поэтому тамошняя технология может имитировать небольшое избыточное давление для создания условий на уровне моря, а также помещения с сильной разгерметизацией. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 1013 гПа, но на высоте 5500 метров над уровнем моря давление примерно вдвое меньше, то есть всего 500 гПа. В то время как давление вне тестовой камеры всегда атмосферное, изменения давления внутри камеры влияют на железобетонный саркофаг огромной силой. Из-за разницы давления стенка саркофага деформируется примерно на один сантиметр.